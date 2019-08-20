В Челябинске рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом

После столкновения КамАЗа и микроавтобуса в Челябинске девять человек остаются в лечебных учреждениях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

По уточнённым данным, в результате инцидента пострадали 13 человек, в том числе 17-летний подросток.

«Все пострадавшие были доставлены в стационары, из них четверо позже были направлены на амбулаторное лечение, девять человек госпитализированы», — сказала собеседница агентства.

В пресс-службе уточнили, что у всех пострадавших скелетные травмы различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что 11 человек пострадали в результате столкновения автобуса и КамАЗа в Челябинске.