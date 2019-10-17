США помогли предотвратить теракты в России

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Соединённые Штаты недавно предоставили России информацию о готовившихся терактах на российской территории. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
США помогли предотвратить теракты в России
  • РИА Новости

По его словам, стороны продолжают обмен информацией о планируемых атаках.

«Совсем недавно американцы нам также предоставили информацию в отношении конкретных лиц, планов осуществления атак на территории нашей страны», — цитирует Бортникова РИА Новости.

Подробности он не уточнил. 

Ранее сообщалось, что с начала года в России удалось предотвратить 39 терактов.

В конце 2017 года президент России Владимир Путин поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за переданную информацию от ЦРУ. Она помогла обнаружить террористов, готовивших взрывы в Санкт-Петербурге.

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