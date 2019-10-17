Песков прокомментировал инцидент с дипломатами США в Северодвинске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с тремя американскими дипломатами, которые были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск.

По его словам, это является не вопросом Кремля, а вопросом режима пребывания в России американских дипломатов.

«Вы знаете, что есть определённые процедуры, связанные с системой уведомления, связанные с поездками, есть также режим определённых территорий, предприятий, который все должны соблюдать, и есть работа наших соответствующих служб, которые этот режим обеспечивают», — сказал он журналистам.

Ранее в МИД России сообщили, что направят Вашингтону ноту в связи с произошедшим инцидентом.

По данным внешнеполитического ведомства, США уведомляли Минобороны России о планах посетить Архангельск, но в итоге дипломаты «оказались в поезде Нёнокса — Северодвинск».