Песков прокомментировал инцидент с дипломатами США в Северодвинске
- РИА Новости
По его словам, это является не вопросом Кремля, а вопросом режима пребывания в России американских дипломатов.
«Вы знаете, что есть определённые процедуры, связанные с системой уведомления, связанные с поездками, есть также режим определённых территорий, предприятий, который все должны соблюдать, и есть работа наших соответствующих служб, которые этот режим обеспечивают», — сказал он журналистам.
Ранее в МИД России сообщили, что направят Вашингтону ноту в связи с произошедшим инцидентом.
По данным внешнеполитического ведомства, США уведомляли Минобороны России о планах посетить Архангельск, но в итоге дипломаты «оказались в поезде Нёнокса — Северодвинск».