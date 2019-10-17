Эксперт оценил новые устройства для контроля скорости автомобилей

Главный редактор журнала «За рулём» автоэксперт Максим Кадаков прокомментировал RT возможное появление новых устройств для контроля скорости автомобилей вместо фиксирующих нарушения правил дорожного движения камер-треног.

«Тут много аспектов: один из них — это техническая реализация. Прибор должен каким-то образом измерять свою собственную скорость — скорость автомобиля. Это можно делать сделать двумя методами: если мерить через спутник и GPS — точность ниже, или мерить скорость относительно дороги — точность тогда будет выше. Вопрос, как это будет реализовано», — отметил Кадаков.

Он также пояснил, что водители при виде патрульного автомобиля ГИБДД, который будет фиксировать скорость, сразу станут ехать аккуратно, и поймать нарушителя будет сложно.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников на выставке «Дорога-2019» в Екатеринбурге представил новые автоматические устройства «Кордон.Про-М», которые могут появиться вместо камер-треног.

Данные комплексы автоматической фотовидеофиксации станут первыми российскими устройствами, позволяющими фиксировать превышение скорости с борта движущегося автомобиля.