Эксперт оценил новые устройства для контроля скорости автомобилей

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Анастасия Румянцева
Главный редактор журнала «За рулём» автоэксперт Максим Кадаков прокомментировал RT возможное появление новых устройств для контроля скорости автомобилей вместо фиксирующих нарушения правил дорожного движения камер-треног.
Эксперт оценил новые устройства для контроля скорости автомобилей
  • Установка камеры фиксации скорости
  • РИА Новости

«Тут много аспектов: один из них — это техническая реализация. Прибор должен каким-то образом измерять свою собственную скорость — скорость автомобиля. Это можно делать сделать двумя методами: если мерить через спутник и GPS — точность ниже, или мерить скорость относительно дороги — точность тогда будет выше. Вопрос, как это будет реализовано», — отметил Кадаков.

Он также пояснил, что водители при виде патрульного автомобиля ГИБДД, который будет фиксировать скорость, сразу станут ехать аккуратно, и поймать нарушителя будет сложно.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников на выставке «Дорога-2019» в Екатеринбурге представил новые автоматические устройства «Кордон.Про-М», которые могут появиться вместо камер-треног.

Данные комплексы автоматической фотовидеофиксации станут первыми российскими устройствами, позволяющими фиксировать превышение скорости с борта движущегося автомобиля.

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