Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах превысило 30
- © ГИБДД РФ
«По уточнённой информации, в результате ДТП пострадал 31 человек, из них десять несовершеннолетних, тяжело пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Как отмечается, пятеро взрослых и один несовершеннолетний госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, ещё 16 взрослым и девяти детям назначено амбулаторное лечение.
Ранее сообщалось о 26 пострадавших.
Авария произошла 16 октября. По данным ГИБДД, у водителя троллейбуса свело ногу и он не справился с управлением.