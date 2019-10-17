Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах превысило 30

Число пострадавших в ДТП в Чебоксарах, где троллейбус с пассажирами врезался в столб, увеличилось до 31, сообщает Минздрав Чувашии.

«По уточнённой информации, в результате ДТП пострадал 31 человек, из них десять несовершеннолетних, тяжело пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Как отмечается, пятеро взрослых и один несовершеннолетний госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, ещё 16 взрослым и девяти детям назначено амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось о 26 пострадавших.

Авария произошла 16 октября. По данным ГИБДД, у водителя троллейбуса свело ногу и он не справился с управлением.