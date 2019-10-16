СК начал проверку из-за ДТП с 26 пострадавшими в Чебоксарах
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Отмечается, что в числе пострадавших — семеро несовершеннолетних.
«В связи с указанными обстоятельствами, а также поскольку в указанном дорожно-транспортном происшествии пострадали несовершеннолетние... проводится доследственная проверка на предмет установления, отвечали ли требованиям безопасности услуги по перевозке пассажиров», — заявили в СК.
Ранее в ГИБДД сообщили о столкновении троллейбуса в Чебоксарах с опорой линии электропередачи.
По предварительным данным, причиной ДТП стало плохое самочувствие водителя.