ГИБДД сообщила подробности ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

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Троллейбус в Чебоксарах врезался в опору линии электропередачи, так как, по предварительным данным, водитель почувствовал себя плохо во время движения. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Чувашии.
ГИБДД сообщила подробности ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«По предварительной версии, причиной ДТП стало плохое самочувствие водителя. С его слов, ему свело ногу», — заявили в ГИБДД. 

Отмечается, что на месте аварии работают инспекторы.

Троллейбус перевозил 40 пассажиров. 

По предварительным данным регионального Минздрава, никто из пассажиров не получил тяжёлых травм.

Ранее в Чебоксарах 18 человек пострадали в ДТП с троллейбусом.

Также портал RIA56 передавал, что в Оренбурге организовали проверку по факту ДТП с двумя погибшими. 

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