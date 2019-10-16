ГИБДД сообщила подробности ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

Троллейбус в Чебоксарах врезался в опору линии электропередачи, так как, по предварительным данным, водитель почувствовал себя плохо во время движения. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Чувашии.

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РИА Новости

«По предварительной версии, причиной ДТП стало плохое самочувствие водителя. С его слов, ему свело ногу», — заявили в ГИБДД. Отмечается, что на месте аварии работают инспекторы. Троллейбус перевозил 40 пассажиров. По предварительным данным регионального Минздрава, никто из пассажиров не получил тяжёлых травм. Ранее в Чебоксарах 18 человек пострадали в ДТП с троллейбусом. Также портал RIA56 передавал, что в Оренбурге организовали проверку по факту ДТП с двумя погибшими.