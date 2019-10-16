ГИБДД сообщила подробности ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
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- РИА Новости
«По предварительной версии, причиной ДТП стало плохое самочувствие водителя. С его слов, ему свело ногу», — заявили в ГИБДД.
Отмечается, что на месте аварии работают инспекторы.
Троллейбус перевозил 40 пассажиров.
По предварительным данным регионального Минздрава, никто из пассажиров не получил тяжёлых травм.
Ранее в Чебоксарах 18 человек пострадали в ДТП с троллейбусом.
Также портал RIA56 передавал, что в Оренбурге организовали проверку по факту ДТП с двумя погибшими.