В Оренбурге проводят проверку по факту ДТП с двумя погибшими
- РИА Новости
По предварительной информации, ночью 31-летний водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением и врезался в припаркованные у дома по улице Комсомольской Hyundai ix35, Renault Duster и ВАЗ-21099. После этого его машина наехала на дерево.
Погибли водитель и пассажир Lada Granta.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области заявили о снижении детской смертности в ДТП на 30% за три года.