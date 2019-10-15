В Оренбурге проводят проверку по факту ДТП с двумя погибшими

В Оренбурге организовали проверку по факту ДТП с двумя погибшими, сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу областного УМВД России.

По предварительной информации, ночью 31-летний водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением и врезался в припаркованные у дома по улице Комсомольской Hyundai ix35, Renault Duster и ВАЗ-21099. После этого его машина наехала на дерево.

Погибли водитель и пассажир Lada Granta.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области заявили о снижении детской смертности в ДТП на 30% за три года.