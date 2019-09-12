В Подмосковье заявили о снижении детской смертности в ДТП на 30% за три года

В Московской области заявили о снижении детской смертности в ДТП на 30% за три года, сообщает телеканал «360» со ссылкой на начальника управления организации безопасности дорожного движения Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона Виктора Щулепникова.

В 2019 году в регионе зафиксировано около 300 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков до 16 лет.

Наиболее аварийными месяцами названы июнь и июль, что объясняется каникулами в образовательных учреждениях.

«В 90% случаев погибшие дети являются заложниками ситуаций, когда транспортными средствами управляют родители, нарушающие правила дорожного движения: превышают скорость, выезжают на полосу встречного движения», — заявил Щулепников.

По его словам, сами несовершеннолетние чаще всего переходили проезжую часть в неустановленном месте, не подчинялись сигналам светофора.

Ранее сайт Rostovgazeta.ru сообщал, что в Ростовской области заявили о снижении числа ДТП на 22,6% с начала года.