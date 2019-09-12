В Подмосковье заявили о снижении детской смертности в ДТП на 30% за три года

Короткая ссылка
В Московской области заявили о снижении детской смертности в ДТП на 30% за три года, сообщает телеканал «360» со ссылкой на начальника управления организации безопасности дорожного движения Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона Виктора Щулепникова.
В Подмосковье заявили о снижении детской смертности в ДТП на 30% за три года
  • РИА Новости

В 2019 году в регионе зафиксировано около 300 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков до 16 лет.

Наиболее аварийными месяцами названы июнь и июль, что объясняется каникулами в образовательных учреждениях.

«В 90% случаев погибшие дети являются заложниками ситуаций, когда транспортными средствами управляют родители, нарушающие правила дорожного движения: превышают скорость, выезжают на полосу встречного движения», — заявил Щулепников.

По его словам, сами несовершеннолетние чаще всего переходили проезжую часть в неустановленном месте, не подчинялись сигналам светофора.

Ранее сайт Rostovgazeta.ru сообщал, что в Ростовской области заявили о снижении числа ДТП на 22,6% с начала года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить