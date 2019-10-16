Водитель попавшего в ДТП троллейбуса в Чебоксарах прошёл медосвидетельствование

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Прокуратура Калининского района Чебоксар рассказала о состоянии водителя троллейбуса в момент, когда он совершил наезд на фонарный столб.
Водитель попавшего в ДТП троллейбуса в Чебоксарах прошёл медосвидетельствование
  • © ГУ МЧС России по ЧР

«После произошедшего ДТП водитель транспортного средства освидетельствован на установление состояния алкогольного опьянения, по результатам факт опьянения не установлен», — указывается на сайте ведомства.

По факту произошедшей аварии прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, в ходе которой также будут установлены причины совершённого ДТП и способствовавшие ему условия.

Ранее в ГИБДД сообщили о столкновении троллейбуса в Чебоксарах с опорой линии электропередачи. 

По предварительным данным, причиной ДТП стало плохое самочувствие водителя.

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