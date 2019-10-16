В Ставропольском крае увеличат размер выплат многодетным семьям

В Ставропольском крае планируют увеличить размер выплат многодетным семьям, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Соответствующий законопроект внесли в краевую думу. Как ожидается, вместо нынешних 354 рублей на каждого ребёнка с 2020 года будут начислять по 700 рублей.

На обеспечение индексации в региональном бюджете на следующий год зарезервировано 1,16 млрд рублей.

В крае насчитывается около 38 тыс. семей, воспитывающих трёх и более детей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что около 2,2 тыс. многодетных семей получили землю в Московской области с начала 2019 года.