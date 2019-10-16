В Ставропольском крае увеличат размер выплат многодетным семьям
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- РИА Новости
Соответствующий законопроект внесли в краевую думу. Как ожидается, вместо нынешних 354 рублей на каждого ребёнка с 2020 года будут начислять по 700 рублей.
На обеспечение индексации в региональном бюджете на следующий год зарезервировано 1,16 млрд рублей.
В крае насчитывается около 38 тыс. семей, воспитывающих трёх и более детей.
Ранее телеканал «360» сообщал, что около 2,2 тыс. многодетных семей получили землю в Московской области с начала 2019 года.