Более двух тысяч многодетных семей получили землю в Подмосковье с начала года

Около 2,2 тыс. многодетных семей получили землю в Московской области с начала 2019 года, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра имущественных отношений региона Владимира Когана.

Лидерами стали Дубна (328 семей), Балашиха (268), Химки (147), Чехов (146) и Серпухов (141).

Как отметил Коган, всего со вступления в действие закона об обеспечении многодетных семей земельными участками землю предоставили почти 26 тыс. семей.

Для последующей передачи сформировано 2,2 тыс. участков, ещё почти 2,8 тыс. формируются.

Ранее проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.