В МВД заявили о росте числа получивших гражданство России

Число людей, получивших с января по сентябрь 2019 года российское гражданство, увеличилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на опубликованные МВД статистические данные.

РИА Новости

«Число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства России, составляет 284 982 человека», — сообщили в МВД. За аналогичный период прошлого года гражданство России было предоставлено более 192 тыс. человек. Также с начала года сотрудники МВД оформили более 91 тыс. разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства. Кроме того, было выдано более 1,3 млн патентов на работу. Ранее МВД назвало число депортированных из России незаконных мигрантов.