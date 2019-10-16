В МВД заявили о росте числа получивших гражданство России

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Число людей, получивших с января по сентябрь 2019 года российское гражданство, увеличилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на опубликованные МВД статистические данные.
В МВД заявили о росте числа получивших гражданство России
  • РИА Новости

«Число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства России, составляет 284 982 человека», — сообщили в МВД.

За аналогичный период прошлого года гражданство России было предоставлено более 192 тыс. человек.

Также с начала года сотрудники МВД оформили более 91 тыс. разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства. Кроме того, было выдано более 1,3 млн патентов на работу.

Ранее МВД назвало число депортированных из России незаконных мигрантов.

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