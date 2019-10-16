В МВД заявили о росте числа получивших гражданство России
- РИА Новости
«Число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства России, составляет 284 982 человека», — сообщили в МВД.
За аналогичный период прошлого года гражданство России было предоставлено более 192 тыс. человек.
Также с начала года сотрудники МВД оформили более 91 тыс. разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства. Кроме того, было выдано более 1,3 млн патентов на работу.
Ранее МВД назвало число депортированных из России незаконных мигрантов.