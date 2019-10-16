МВД назвало число депортированных из России незаконных мигрантов

Заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой сообщил, что 2,5 тыс. человек, нарушавших миграционное законодательство, были депортированы из России с начала 2019 года.

«С начала года за нарушения миграционного законодательства привлечено более 30 тыс. иностранцев, 2,5 тыс. выдворено за территорию нашей страны», — цитирует РИА Новости Горового.

Ранее правительство России утвердило допустимую квоту на трудоустройство иностранных граждан в отдельных областях экономики на 2020 год.

В конце апреля RT со ссылкой на ВНИИ труда писал, что увеличение миграционных потоков в России стало предпосылкой для появления новых профессий, таких как специалист по трудовой миграции.