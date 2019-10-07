Правительство России установило квоты на приём мигрантов на работу

Правительство России утвердило допустимую квоту на трудоустройство иностранных граждан в отдельных областях экономики на 2020 год. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

«В некоторых сферах экономической деятельности на 2020 год сохранена установленная на 2019 год допустимая доля иностранных работников», — говорится в справке к документу.

Согласно постановлению, в сферах деятельности сухопутного пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта допустимая доля мигрантов должна составлять 26%, в области спорта — 25%.

При этом в сфере выращивания овощей доля мигрантов не должна превышать 50% во всех субъектах России.

Кроме того, правительство сохранило допустимую долю мигрантов в сфере строительства в размере 80% от общей численности работников.

Однако эта норма не будет распространяться на территории Бурятии, Амурской области и Москвы, а на территории Дагестана составит 50%.

В конце апреля RT со ссылкой на ВНИИ труда писал, что увеличение миграционных потоков в России стало предпосылкой для появления новых профессий, таких как специалист по трудовой миграции.