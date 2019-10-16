В Зерновом союзе прокомментировали исследование о ценах на хлеб в России

Глава Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН прокомментировал исследование, согласно которому самые высокие цены на хлеб в России зафиксированы в Санкт-Петербурге, а самые низкие — в Перми и Нижнем Новгороде.

«Я считаю, что это не очень адекватные цены. У нас одни из самых низких цен на хлеб в мире. Дешевле может быть только в Египте, но там есть государственные субсидии по программе поддержки хлебопечения», — заявил он.

По его словам, в исследовании приводятся цены за булки, а они бывают разного веса.

Как отметил Злочевский, если оценивать в килограммах, то нормальная, адекватная цена, которая окупит приемлемое и даже хорошее качество, должна быть не менее 65-70 рублей за килограмм.

Ранее эксперты заявили, что в период с сентября 2018 года по сентябрь 2019-го больше всего подорожал ржаной хлеб: на 20% при средней цене в 36 рублей.