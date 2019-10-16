Ракетный катер Тихоокеанского флота провёл стрельбы в Японском море

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Ракетный катер Р-79 соединения охраны водного района главной базы Тихоокеанского флота провёл артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в Японском море, сообщает телеканал «Звезда».
Ракетный катер Тихоокеанского флота провёл стрельбы в Японском море
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Учения состоялись в заливе Петра Великого в рамках отработки задач по ведению боя одиночным кораблём.

«Для поражения морского артиллерийского щита, имитировавшего надводную цель условного противника, была применена 76-мм артиллерийская установка АК-176», — заявил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

Огонь по имитированной воздушной цели также вёлся из этой артиллерийской установки.

Кроме того, экипаж отработал алгоритм действий при нанесении удара крылатыми ракетами по отряду кораблей условного противника без фактического применения оружия.

Ранее Пятый канал сообщал, что фрегат «Адмирал Макаров» выполнил учебные стрельбы в Средиземном море.

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