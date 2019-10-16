В Подмосковье трудоустроили 49 тысяч человек с помощью службы занятости в 2019 году

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В Московской области с начала 2019 года трудоустроили 49 тыс. человек с помощью службы занятости, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра социального развития региона Ирину Фаевскую.
В Подмосковье трудоустроили 49 тысяч человек с помощью службы занятости в 2019 году
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Всего в январе — сентябре в службу обратились 240,5 тыс. человек.

«Из них за содействием в поиске подходящей работы обратились 76,7 тыс. человек, за информацией о положении на рынке труда — 91,25 тыс. человек, за профессиональной ориентацией — более 57 тыс. человек», — сказала Фаевская.

По её словам, в настоящее время в региональном банке вакансий размещено 46 тыс. вакансий, из них 68,9% — по рабочим профессиям, 94% — с оплатой труда выше прожиточного минимума в Подмосковье.

Общий уровень безработицы в области составляет 2,8%.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане рассказали об уровне безработицы.

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