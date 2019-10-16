Автоэксперт оценил планы по введению электронных водительских прав

Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в беседе с RT прокомментировал заявление главы ГИБДД Михаила Черникова о том, что внедрение электронных водительских прав в России запланировано на 2020 год.

«Это однозначно не повлияет на безопасность дорожного движения, но повлияет на администрирование самих правонарушений. Идея цифровизации не нова, ГИБДД идёт в ногу со временем», — заявил эксперт.

Клевцов указал на необходимость развития технического потенциала систем ГИБДД для успешной реализации идеи.

«В этих инициативах есть опасения, что... техническое оснащение патрулей ДПС в регионах слабое... Внедрение таких систем похвально, главное — чтобы на должном уровне ГИБДД с финансовой точки зрения могла обеспечить техническое оснащение на местах сотрудников ДПС, чтобы они могли с этим работать», — добавил Клевцов.

Он объяснил, что проблема может возникнуть на тех участках дорог, где не работает сотовая связь.

«Есть опасения, что в ряде регионов на трассах, где не работает сотовая связь, будут проблемы с обменом данных... Они будут ждать, пока появится связь, чтобы установить личность водителя. Бумажный носитель помогает в любом случае разобраться... Всё зависит от технического оснащения», — заключил эксперт.

Ранее Черников рассказал о разработке цифровой платформы Госавтоинспекции.