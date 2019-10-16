В ГИБДД рассказали о работе по введению электронных водительских прав
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- РИА Новости
По его словам, когда центр обработки данных будет в системе Госавтоинспекции, ведомство сможет легко получать все оцифрованные фотографии на любом удалении от ситуационных центров или дежурных частей.
«Цифровая платформа будет, и мы планируем в течение 2020 года это (введение электронных водительских прав) реализовать», — цитирует Черникова РИА Новости.
Ранее начальник ГИБДД рассказал, что после реализации проекта электронное водительское удостоверение станет альтернативой привычному. Водитель сможет предъявлять его со своего смартфона.
Автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News прокомментировал данные планы.