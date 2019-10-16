В ГИБДД рассказали о работе по введению электронных водительских прав

Внедрение в России электронных водительских прав запланировано на 2020 год, в настоящее время идёт разработка цифровой платформы. Об этом сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.

По его словам, когда центр обработки данных будет в системе Госавтоинспекции, ведомство сможет легко получать все оцифрованные фотографии на любом удалении от ситуационных центров или дежурных частей.

«Цифровая платформа будет, и мы планируем в течение 2020 года это (введение электронных водительских прав) реализовать», — цитирует Черникова РИА Новости.

Ранее начальник ГИБДД рассказал, что после реализации проекта электронное водительское удостоверение станет альтернативой привычному. Водитель сможет предъявлять его со своего смартфона.

Автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News прокомментировал данные планы.