Полиции в России дали право выносить предостережения гражданам
- РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Как следует из текста закона, эти предостережения могут касаться недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений, которые, согласно российскому законодательству, относятся к ведению полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
Как уточняется, порядок объявления, форму и вручения официального предостережения, а также перечни категорий должностных лиц, которые уполномочены его объявлять, будут определены Министерством внутренних дел России.
В начале июля правительство России поддержало проект этого закона.