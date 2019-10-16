Полиции в России дали право выносить предостережения гражданам

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который даёт сотрудникам полиции право выносить гражданам официальные предостережения о недопустимости совершения правонарушений.

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Как следует из текста закона, эти предостережения могут касаться недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений, которые, согласно российскому законодательству, относятся к ведению полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

Как уточняется, порядок объявления, форму и вручения официального предостережения, а также перечни категорий должностных лиц, которые уполномочены его объявлять, будут определены Министерством внутренних дел России.

В начале июля правительство России поддержало проект этого закона.