Полиции в России дали право выносить предостережения гражданам

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Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который даёт сотрудникам полиции право выносить гражданам официальные предостережения о недопустимости совершения правонарушений.
Полиции в России дали право выносить предостережения гражданам
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Как следует из текста закона, эти предостережения могут касаться недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений, которые, согласно российскому законодательству, относятся к ведению полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

Как уточняется, порядок объявления, форму и вручения официального предостережения, а также перечни категорий должностных лиц, которые уполномочены его объявлять, будут определены Министерством внутренних дел России.

В начале июля правительство России поддержало проект этого закона.

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