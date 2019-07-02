Кабмин поддержал разрешающий полиции выносить предостережения проект

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Правительство России поддержало проект закона, которым предлагается наделить сотрудников полиции правом объявлять официальные предостережения о недопустимости совершения правонарушений.
Кабмин поддержал разрешающий полиции выносить предостережения проект
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — говорится в сообщении.

В середине марта в Государственную думу был внесён законопроект о предоставлении полиции права выносить гражданам предостережения.

Указывалось, что новый закон позволит сотрудникам «объявлять физическому лицу обязательное для исполнения официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений». 

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