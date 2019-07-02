Кабмин поддержал разрешающий полиции выносить предостережения проект
- РИА Новости
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — говорится в сообщении.
В середине марта в Государственную думу был внесён законопроект о предоставлении полиции права выносить гражданам предостережения.
Указывалось, что новый закон позволит сотрудникам «объявлять физическому лицу обязательное для исполнения официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений».