Кабмин поддержал разрешающий полиции выносить предостережения проект

Правительство России поддержало проект закона, которым предлагается наделить сотрудников полиции правом объявлять официальные предостережения о недопустимости совершения правонарушений.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — говорится в сообщении.

В середине марта в Государственную думу был внесён законопроект о предоставлении полиции права выносить гражданам предостережения.

Указывалось, что новый закон позволит сотрудникам «объявлять физическому лицу обязательное для исполнения официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений».