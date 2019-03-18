В Госдуме предложили разрешить полицейским выносить предупреждения

Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект о предоставлении сотрудникам полиции права выносить гражданам предостережения о недопустимости общественно опасных действий и правонарушений.

«Новый закон позволит сотрудникам полиции «объявлять физическому лицу обязательное для исполнения официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений», — говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Уточняется, что ранее полиция, в отличие от прокуратуры и ФСБ, не обладала подобными полномочиями.

В качестве авторов поправок в закон «О полиции» выступили председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместители Эрнест Валеев и Александр Хинштейн.

Ранее в Законодательном собрании Ленинградской области предложили вернуть в силовые структуры использование обращения «господин».