В Госдуме предложили разрешить полицейским выносить предупреждения

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Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект о предоставлении сотрудникам полиции права выносить гражданам предостережения о недопустимости общественно опасных действий и правонарушений.
В Госдуме предложили разрешить полицейским выносить предупреждения
  • Reuters

«Новый закон позволит сотрудникам полиции «объявлять физическому лицу обязательное для исполнения официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений», — говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Уточняется, что ранее полиция, в отличие от прокуратуры и ФСБ, не обладала подобными полномочиями.

В качестве авторов поправок в закон «О полиции» выступили председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместители Эрнест Валеев и Александр Хинштейн.

Ранее в Законодательном собрании Ленинградской области предложили вернуть в силовые структуры использование обращения «господин».

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