СК возбудил дело из-за пожара в центре вирусологии «Вектор»
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- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.
По данным следствия, подрядчик ООО «СМУ 8 Групп» с нарушением правил техники безопасности проводил капитальный ремонт помещений и инженерных систем на пятом этаже лабораторного корпуса центра с 7 августа по 16 сентября.
Вечером 16 сентября в результате пожара отделочник получил тяжёлые ожоги.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК России («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности тяжкий вред здоровью»)», — заявили в ведомстве.
Ранее СК начал проверку по факту пожара в центре «Вектор».
В июле URA.RU передавало, что в Тюменской области возбудили уголовное дело после гибели двух человек в результате взрыва газа.