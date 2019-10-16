СК возбудил дело из-за пожара в центре вирусологии «Вектор»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в реконструируемом здании научного центра вирусологии «Вектор» в Новосибирской области.

Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.

По данным следствия, подрядчик ООО «СМУ 8 Групп» с нарушением правил техники безопасности проводил капитальный ремонт помещений и инженерных систем на пятом этаже лабораторного корпуса центра с 7 августа по 16 сентября.

Вечером 16 сентября в результате пожара отделочник получил тяжёлые ожоги.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК России («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности тяжкий вред здоровью»)», — заявили в ведомстве.

Ранее СК начал проверку по факту пожара в центре «Вектор».

В июле URA.RU передавало, что в Тюменской области возбудили уголовное дело после гибели двух человек в результате взрыва газа.