СК начал проверку из-за пожара в центре «Вектор»

Короткая ссылка
Следственный комитет организовал проверку после хлопка газовоздушной смеси и пожара в реконструируемом здании центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирской области.
СК начал проверку из-за пожара в центре «Вектор»
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

«Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту произошедшего возгорания в научном центре вирусологии «Вектор» по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 143 УК России (нарушение требований охраны труда)», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что спасатели потушили пожар. Несущие конструкции здания не повреждены, угрозы для населения нет. 

Следователи вместе с сотрудниками контролирующих органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в МЧС сообщили о ликвидации возгорания в центре «Вектор». По предварительным данным, в центре произошёл хлопок газовоздушной смеси во время подготовки к покрасочным работам. Один человек пострадал. 

В июле URA.RU сообщало, что в Тюменской области возбудили уголовное дело после гибели двух человек в результате взрыва газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить