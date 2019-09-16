СК начал проверку из-за пожара в центре «Вектор»

Следственный комитет организовал проверку после хлопка газовоздушной смеси и пожара в реконструируемом здании центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирской области.

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

«Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту произошедшего возгорания в научном центре вирусологии «Вектор» по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 143 УК России (нарушение требований охраны труда)», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что спасатели потушили пожар. Несущие конструкции здания не повреждены, угрозы для населения нет.

Следователи вместе с сотрудниками контролирующих органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в МЧС сообщили о ликвидации возгорания в центре «Вектор». По предварительным данным, в центре произошёл хлопок газовоздушной смеси во время подготовки к покрасочным работам. Один человек пострадал.

В июле URA.RU сообщало, что в Тюменской области возбудили уголовное дело после гибели двух человек в результате взрыва газа.