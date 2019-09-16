Пожар на территории центра вирусологии под Новосибирском ликвидирован

Пожар, который возник после хлопка газовоздушной смеси в здании центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» под Новосибирском, ликвидирован. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России по региону.

«По предварительным данным, в момент происшествия в здании велись ремонтные работы. Возникшее возгорание оперативно ликвидировано. Какой-либо угрозы для населения нет», — приводит РИА Новости сообщение.

Предположительно, при подготовке к покрасочным работам на реконструируемом объекте произошёл хлопок газовоздушной смеси, в результате чего пострадал один человек.

Ранее сообщалось, что в новосибирском вирусологическом центре «Вектор» произошли хлопок газа и возгорание.

В июле URA.RU передавало, что в Тюменской области возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек при взрыве газа.