Пожар на территории центра вирусологии под Новосибирском ликвидирован
- РИА Новости
«По предварительным данным, в момент происшествия в здании велись ремонтные работы. Возникшее возгорание оперативно ликвидировано. Какой-либо угрозы для населения нет», — приводит РИА Новости сообщение.
Предположительно, при подготовке к покрасочным работам на реконструируемом объекте произошёл хлопок газовоздушной смеси, в результате чего пострадал один человек.
Ранее сообщалось, что в новосибирском вирусологическом центре «Вектор» произошли хлопок газа и возгорание.
В июле URA.RU передавало, что в Тюменской области возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек при взрыве газа.