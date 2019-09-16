В центре вирусологии под Новосибирском произошёл хлопок газа
- РИА Новости
«При проведении плановых ремонтных работ в одном из помещений на «Векторе» при подготовке к лакокрасочным работам произошёл хлопок с возгоранием на площади около 30 кв. м», — сказал Красников.
По его словам, пострадал сотрудник подрядной строительной организации. Он госпитализирован.
Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что в результате инцидента в здании выбило стёкла, но несущие конструкции целы.
Как отмечается, «биологически опасные вещества на момент взрыва в помещении отсутствовали».
В середине августа в подмосковной Балашихе загорелось здание химического завода.