В центре вирусологии под Новосибирском произошёл хлопок газа

В новосибирском вирусологическом центре «Вектор» произошли хлопок газа и возгорание. Об этом ТАСС сообщил глава наукограда Кольцово Николай Красников.

«При проведении плановых ремонтных работ в одном из помещений на «Векторе» при подготовке к лакокрасочным работам произошёл хлопок с возгоранием на площади около 30 кв. м», — сказал Красников.

По его словам, пострадал сотрудник подрядной строительной организации. Он госпитализирован.

Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что в результате инцидента в здании выбило стёкла, но несущие конструкции целы.

Как отмечается, «биологически опасные вещества на момент взрыва в помещении отсутствовали».

В середине августа в подмосковной Балашихе загорелось здание химического завода.