В центре вирусологии под Новосибирском произошёл хлопок газа

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В новосибирском вирусологическом центре «Вектор» произошли хлопок газа и возгорание. Об этом ТАСС сообщил глава наукограда Кольцово Николай Красников.
В центре вирусологии под Новосибирском произошёл хлопок газа
  • РИА Новости

«При проведении плановых ремонтных работ в одном из помещений на «Векторе» при подготовке к лакокрасочным работам произошёл хлопок с возгоранием на площади около 30 кв. м», — сказал Красников.

По его словам, пострадал сотрудник подрядной строительной организации. Он госпитализирован.

Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что в результате инцидента в здании выбило стёкла, но несущие конструкции целы.

Как отмечается, «биологически опасные вещества на момент взрыва в помещении отсутствовали».

В середине августа в подмосковной Балашихе загорелось здание химического завода.

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