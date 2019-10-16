Минтранс и ФАС изучат ситуацию с ценами на билеты «Победы» в Россию

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Минтранс России вместе с ФАС проанализирует ситуацию с повышением авиакомпанией «Победа» стоимости билетов из-за рубежа. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Александр Юрчик.
Минтранс и ФАС изучат ситуацию с ценами на билеты «Победы» в Россию
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Мы внимательно изучим эту ситуацию совместно с коллегами из ФАС, и обязательно сделаем выводы, и проинформируем вас о наших дальнейших действиях», — приводит его слова РИА Новости

Ранее Мосгорсуд запретил платную регистрацию на рейсы «Победы» в зарубежных аэропортах.

В связи с этим авиакомпания заявила, что с 28 октября включит в тариф стоимость услуги регистрации. В результате цены на билеты в Россию вырастут на €25.

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