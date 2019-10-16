Минтранс и ФАС изучат ситуацию с ценами на билеты «Победы» в Россию

Минтранс России вместе с ФАС проанализирует ситуацию с повышением авиакомпанией «Победа» стоимости билетов из-за рубежа. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Александр Юрчик.

«Мы внимательно изучим эту ситуацию совместно с коллегами из ФАС, и обязательно сделаем выводы, и проинформируем вас о наших дальнейших действиях», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Мосгорсуд запретил платную регистрацию на рейсы «Победы» в зарубежных аэропортах.

В связи с этим авиакомпания заявила, что с 28 октября включит в тариф стоимость услуги регистрации. В результате цены на билеты в Россию вырастут на €25.