Кировский омбудсмен взял под контроль дело сбитого мальчика

Уполномоченный по правам ребёнка в Кировской области Владимир Шабардин сообщил, что аппарат омбудсмена взял на особый контроль дело сбитого полицейским шестилетнего мальчика.

Он рассказал, что «сразу же после появления информации про выводы экспертизы о наличии этанола в крови ребёнка» аппарат омбудсмена сделал запрос в следственные органы с просьбой сообщить результаты проверки.

«Кроме того, мы попросили рассказать, какие следственные действия были проведены для установления причин нахождения этанола в крови мальчика», — цитирует РИА Новости Шабардина.

Он сообщил, что это дело находится на его особом контроле.

«Мы дождёмся результатов по нашему запросу, тогда и сможем давать оценку», — добавил омбудсмен.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования.

Дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК по региону.

В июле шестилетнего мальчика на велосипеде насмерть сбила машина. За рулём автомобиля находился полицейский.

По данным СМИ, в крови ребёнка нашли 0,51 промилле алкоголя. Результаты экспертизы вызвали недоверие у родственников погибшего.