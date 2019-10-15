Адвокат заявил о предъявлении обвинения новому фигуранту дела 27 июля

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Участнику несанкционированной акции 27 июля в Москве Андрею Баршаю предъявлено обвинение в применении к росгвардейцу насилия, не опасного для здоровья. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявила его адвокат Светлана Байтурина.

«В обвинительном сказано, что он разбежался и с разбега прыгнул на росгвардейца, больше у них ничего не написано», — сказала она.

По её словам, избрание меры пресечения состоится в среду, 16 октября, в Басманном суде в 10:00.

ТАСС, ссылаясь на адвокатов, пишет, что СК предъявил обвинение всем пятерым участникам несанкционированной акции в Москве 27 июля, задержанным недавно.

14 октября СК России заявил о выявлении шестерых человек, которые применили насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов во время летних акций в Москве.

Сообщалось о задержании четырёх человек и двоих скрывшихся. Позднее следователи заявили о задержании ещё одного фигуранта дела

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