Адвокат заявил о предъявлении обвинения новому фигуранту дела 27 июля
«В обвинительном сказано, что он разбежался и с разбега прыгнул на росгвардейца, больше у них ничего не написано», — сказала она.
По её словам, избрание меры пресечения состоится в среду, 16 октября, в Басманном суде в 10:00.
ТАСС, ссылаясь на адвокатов, пишет, что СК предъявил обвинение всем пятерым участникам несанкционированной акции в Москве 27 июля, задержанным недавно.
14 октября СК России заявил о выявлении шестерых человек, которые применили насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов во время летних акций в Москве.
Сообщалось о задержании четырёх человек и двоих скрывшихся. Позднее следователи заявили о задержании ещё одного фигуранта дела.