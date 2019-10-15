Задержан ещё один фигурант дела о беспорядках 27 июля в Москве

Следственный комитет сообщил о задержании ещё одного фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следственным комитетом в ходе расследования уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти задержан Александр Мыльников», — заявили в СК.

По данным следствия, на улице Рождественке Мыльников вместе с Егором Лесных и Максимом Мартинцовым, «повалив на землю сотрудника Росгвардии... нанесли ему удары ногами».

Ранее Следственный комитет России сообщил, что следователи выявили шестерых человек, которые применили насилие в отношении правоохранителей во время июльских массовых беспорядков в Москве.

Четверо были задержаны, двое скрылись.