Названы возможные сроки начала выдачи электронных паспортов в России

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Эксперимент по выдаче электронных паспортов в России может начаться в Москве в марте 2020 года.
Названы возможные сроки начала выдачи электронных паспортов в России
  • РИА Новости

«Проект указа уполномочивает правительство провести эксперимент с 1 марта 2020 года», — говорится в пояснительной записке к проекту указа.

Отмечается, что эксперимент предусматривает выпуск и выдачу паспорта гражданина России в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения.

Уточняется, что принятие проекта указа не требует выделения дополнительных средств из бюджета.

29 июля опрос ВЦИОМ показал, что почти 60% россиян не готовы оформлять электронные паспорта.

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