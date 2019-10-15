Названы возможные сроки начала выдачи электронных паспортов в России
- РИА Новости
«Проект указа уполномочивает правительство провести эксперимент с 1 марта 2020 года», — говорится в пояснительной записке к проекту указа.
Отмечается, что эксперимент предусматривает выпуск и выдачу паспорта гражданина России в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения.
Уточняется, что принятие проекта указа не требует выделения дополнительных средств из бюджета.
29 июля опрос ВЦИОМ показал, что почти 60% россиян не готовы оформлять электронные паспорта.