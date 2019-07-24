СМИ: Электронный паспорт россиян получит чип нового поколения

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Электронный паспорт россиян получит чип нового поколения, позволяющий хранить вдвое больше информации, чем существующие в стране аналоги, сообщает газета «Известия».
СМИ: Электронный паспорт россиян получит чип нового поколения
  • ©Екатерина Штукина
  • РИА Новости

Соответствующее поручение дали Научно-исследовательскому институту молекулярной электроники (НИИМЭ). Инженеры выполнили задачу. Чип способен загрузить до 144 Кбайт данных, тогда как применяемые на данный момент чипы, например в загранпаспортах, могут хранить до 72 Кбайт.

«Достичь повышенного объёма памяти удалось с помощью специально разработанной новой энергонезависимой ячейки», — заявил главный конструктор НИИМЭ Александр Кравцов.

По его словам, дополнительной разработки и освоения новых технологий не понадобится — можно сразу начинать массовое производство.

Со своей стороны, начальник отдела разработки средств защиты информации НИИМЭ Константин Мытник отметил, что новое изделие соответствует требованиям класса защиты персональных данных КВ1, то есть обеспечивает защиту от внесения несанкционированных изменений и вредоносных программ на сам чип.

«Также оно нейтрализует различные атаки на персональные данные, хранящиеся в памяти и передаваемые по каналам связи», — добавил он.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье назвали самые популярные электронные услуги в июле.

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