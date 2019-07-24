В Подмосковье назвали самые популярные электронные услуги в июле

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В июле 2019 года на портал госуслуг Московской области обратились 86 тыс. жителей, сообщает телеканал «360».
В Подмосковье назвали самые популярные электронные услуги в июле
  • pixabay.com

По данным ресурса, наибольшей популярностью пользовались вопросы прикрепления к молочной кухне, выдача и замена социальных карт, запись в школу, прикрепление к поликлинике, субсидии ЖКХ.

На данный момент на портале можно воспользоваться 162 услугами. Для подачи заявления требуется мобильный телефон или компьютер с выходом в интернет.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье более 500 тыс. человек воспользовались льготами через портал госуслуг с начала года.

Политический аналитик интернет-издания Politrussia Роман Романов в беседе с ФАН прокомментировал планы ввести электронные паспорта для россиян в 2024 году.

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