ВЦИОМ: почти 60% россиян не готовы оформлять электронные паспорта

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Почти 60% россиян не готовы оформлять для себя электронные паспорта, так как считают данный тип документа ненадёжным. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

«Подавляющее большинство россиян знакомы с предложением ввести электронные паспорта (85%). Однако более половины опрошенных (59%) на данный момент не готовы их оформить», — цитирует ТАСС материалы ВЦИОМ. 

Отмечается, что 31% россиян хотели бы иметь электронный паспорт. 

Также сообщается, что 11% респондентов назвали универсальность электронного паспорта его главным достоинством. 

Ранее сообщалось, что электронный паспорт россиян получит чип нового поколения

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