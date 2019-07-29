ВЦИОМ: почти 60% россиян не готовы оформлять электронные паспорта
«Подавляющее большинство россиян знакомы с предложением ввести электронные паспорта (85%). Однако более половины опрошенных (59%) на данный момент не готовы их оформить», — цитирует ТАСС материалы ВЦИОМ.
Отмечается, что 31% россиян хотели бы иметь электронный паспорт.
Также сообщается, что 11% респондентов назвали универсальность электронного паспорта его главным достоинством.
Ранее сообщалось, что электронный паспорт россиян получит чип нового поколения.