ВЦИОМ: почти 60% россиян не готовы оформлять электронные паспорта

Почти 60% россиян не готовы оформлять для себя электронные паспорта, так как считают данный тип документа ненадёжным. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

«Подавляющее большинство россиян знакомы с предложением ввести электронные паспорта (85%). Однако более половины опрошенных (59%) на данный момент не готовы их оформить», — цитирует ТАСС материалы ВЦИОМ.

Отмечается, что 31% россиян хотели бы иметь электронный паспорт.

Также сообщается, что 11% респондентов назвали универсальность электронного паспорта его главным достоинством.

Ранее сообщалось, что электронный паспорт россиян получит чип нового поколения.