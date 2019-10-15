Роспотребнадзор напомнил о важности частого мытья рук

Роспотребнадзор напомнил, что мыть руки нужно гораздо чаще, чем считают многие люди. Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мыть руки желательно после чихания и кашля, после контактов с домашними животными, перед приготовлением и приёмом пищи, а также после поездки в общественном транспорте или контактов с больными людьми и их вещами.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, ежегодно в мире умирают более 1,4 млн детей от пневмонии или диареи.

«Частое мытьё рук родителей с мылом способствует снижению смертности среди детей раннего возраста от острых респираторных инфекций на 20% и от острых кишечных инфекций — на 50%», — отметили в ведомстве.

Немытые руки могут стать причиной инфекционных и паразитарных заболеваний, среди которых дизентерия, гепатит А и брюшной тиф.

Заболевания могут передаваться как напрямую, так и через поверхности, игрушки, предметы быта, передаёт Inforeactor.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова дала рекомендации россиянам, как избежать осенних заболеваний.