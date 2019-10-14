Глава Роспотребнадзора объяснила, как не заболеть осенью

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала рекомендации россиянам, как избежать осенних заболеваний.
Глава Роспотребнадзора объяснила, как не заболеть осенью
  • РИА Новости

«Что сегодня нужно сделать? Ну сегодня, первое, — нужно привиться от гриппа, обязательно привиться от гриппа», — приводит РИА Новости слова Поповой.

Во-вторых, Попова рекомендовала, «конечно же, стараться заниматься спортом, находиться должное время на открытом воздухе».

«Это тоже стимулирует высокий уровень иммунной защиты организма», — отметила она.

На всякий случай Попова рекомендовала закупить медицинские маски и средства для дезинфекции, чтобы предотвратить распространение вируса внутри семьи.

Ранее заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Елена Бурцева в беседе с ФАН рассказала о мерах профилактики гриппа.

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