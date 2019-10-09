Эксперт рассказала о мерах профилактики гриппа

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Заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Елена Бурцева в беседе с ФАН рассказала о мерах профилактики гриппа.
Эксперт рассказала о мерах профилактики гриппа
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«На росте заболеваемости ОРВИ сказываются погодные условия, позднее включение центрального отопления, холодная погода. Всё это способствует распространению респираторных вирусов. Такие вирусы передаются воздушно-капельным путем. В этом и кроется секрет того, как мы можем обезопасить человека от инфицирования ОРВИ и дальнейшего заболевания», — заявила она.

По её словам, в первую очередь речь идёт о гигиенических мерах. Если человек болеет, ему лучше остаться дома, что будет хорошо не только для окружающих, но и для него самого.

Как отметила Бурцева, иммунитет усиливают прогулки на свежем воздухе, правильное питание, занятия спортом.

Что касается вакцин от гриппа, то они полностью безопасны, сказала эксперт.

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