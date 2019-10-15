Пермский суд утвердил мировое соглашение между DJ Smash и экс-депутатом заксобрания

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Свердловский районный суд Перми утвердил мировое соглашение между музыкантом Андреем Ширманом, более известным как DJ Smash, и бывшим депутатом регионального заксобрания Александром Телепневым. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу суда.
Пермский суд утвердил мировое соглашение между DJ Smash и экс-депутатом заксобрания
  • РИА Новости

«Мировое соглашение между сторонами было заключено ещё 3 октября», — заявил пресс-секретарь.

Согласно условиям, если осуждённый перечислит средства, то музыкант не станет возражать против условно-досрочного выхода Телепнева.

В марте Ширман рассказал о ситуации вокруг компенсации по делу об избиении.

В июле 2018 года обвиняемые в избиении DJ Smash получили по два года колонии. Позднее им добавили ещё два месяца.

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