Пермский суд утвердил мировое соглашение между DJ Smash и экс-депутатом заксобрания

Свердловский районный суд Перми утвердил мировое соглашение между музыкантом Андреем Ширманом, более известным как DJ Smash, и бывшим депутатом регионального заксобрания Александром Телепневым. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу суда.

«Мировое соглашение между сторонами было заключено ещё 3 октября», — заявил пресс-секретарь.

Согласно условиям, если осуждённый перечислит средства, то музыкант не станет возражать против условно-досрочного выхода Телепнева.

В марте Ширман рассказал о ситуации вокруг компенсации по делу об избиении.

В июле 2018 года обвиняемые в избиении DJ Smash получили по два года колонии. Позднее им добавили ещё два месяца.