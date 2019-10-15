Пермский суд утвердил мировое соглашение между DJ Smash и экс-депутатом заксобрания
- РИА Новости
«Мировое соглашение между сторонами было заключено ещё 3 октября», — заявил пресс-секретарь.
Согласно условиям, если осуждённый перечислит средства, то музыкант не станет возражать против условно-досрочного выхода Телепнева.
В марте Ширман рассказал о ситуации вокруг компенсации по делу об избиении.
В июле 2018 года обвиняемые в избиении DJ Smash получили по два года колонии. Позднее им добавили ещё два месяца.