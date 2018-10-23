Осуждённому за избиение DJ Smash экс-депутату увеличили срок

Бывшему депутату заксобрания Пермского края Александру Телепневу, который был осуждён за избиение музыканта Андрея Ширмана, известного как DJ Smash, добавили ещё два месяца в колонии-поселении.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат судебного участка №2 Ленинского района Перми.

Как отмечается, это связано с тем, что его признали виновным ещё и в избиении студента в том же ночном клубе.

«Телепнев признан виновным. Ему назначено наказание в виде восьми месяцев обязательных работ, но с учётом уже вынесенного приговора суд счёл вправе заменить их на два месяца в колонии-поселении», — сказали в секретариате.

Уточняется, что чиновника признали виновным в «причинении лёгкого вреда здоровью». Данное преступление Телепнев совершил за месяц до нападения на Ширмана.

18 июля стало известно, что обвиняемые в избиении DJ Smash получили по два года колонии. Позднее музыкант в беседе с телеканалом «360» прокомментировал решение суда.