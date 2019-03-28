DJ Smash рассказал о ситуации вокруг компенсации по делу об избиении

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Музыкант Андрей Ширман, более известный как DJ Smash, рассказал о ситуации вокруг компенсации по делу об избиении. Об этом сообщает URA.RU.
DJ Smash рассказал о ситуации вокруг компенсации по делу об избиении
  • РИА Новости

По словам Ширмана, защита Александра Телепнева и Сергея Ванкевича хочет опротестовать решение — и процедура получения денег может затянуться.

Со своей стороны, защита музыканта будет настаивать на увеличении размера компенсации.

«Если они будут выплачивать компенсацию по частям, это усложнит ситуацию, но это уже на их совести. Есть и правовая составляющая, которая их обязывает платить», — добавил Ширман.

Ранее сообщалось, что суд в Перми взыскал с избивших DJ Smash более 11 млн рублей.

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