Суд в Перми взыскал с избивших DJ Smash более 11 млн рублей
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, суд решил взыскать с них в качестве компенсации морального вреда 200 тыс. рублей, утраченный доход в размере 10 млн 794 тыс., расходы в палате медицинских услуг на 247 307 рублей.
При этом в удовлетворении требований Ширмана о взыскании с осуждённых расходов на транспортировку артиста из Шереметьева в медклинику суд отказал.
Кроме того, прекращено производство в части требований диджея о компенсации его расходов на услуги адвокатов.
В июле 2018 года обвиняемые в избиении DJ Smash получили по два года колонии. Позднее им добавили ещё два месяца.