Суд в Перми взыскал с избивших DJ Smash более 11 млн рублей

Свердловский районный суд Перми обязал избивших DJ Smash (Андрея Ширмана) бывшего депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича выплатить музыканту более 11 млн рублей.

Как передаёт РИА Новости, суд решил взыскать с них в качестве компенсации морального вреда 200 тыс. рублей, утраченный доход в размере 10 млн 794 тыс., расходы в палате медицинских услуг на 247 307 рублей.

При этом в удовлетворении требований Ширмана о взыскании с осуждённых расходов на транспортировку артиста из Шереметьева в медклинику суд отказал.

Кроме того, прекращено производство в части требований диджея о компенсации его расходов на услуги адвокатов.

В июле 2018 года обвиняемые в избиении DJ Smash получили по два года колонии. Позднее им добавили ещё два месяца.