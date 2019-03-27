Суд в Перми взыскал с избивших DJ Smash более 11 млн рублей

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Свердловский районный суд Перми обязал избивших DJ Smash (Андрея Ширмана) бывшего депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича выплатить музыканту более 11 млн рублей.
Суд в Перми взыскал с избивших DJ Smash более 11 млн рублей
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, суд решил взыскать с них в качестве компенсации морального вреда 200 тыс. рублей, утраченный доход в размере 10 млн 794 тыс., расходы в палате медицинских услуг на 247 307 рублей.

При этом в удовлетворении требований Ширмана о взыскании с осуждённых расходов на транспортировку артиста из Шереметьева в медклинику суд отказал.

Кроме того, прекращено производство в части требований диджея о компенсации его расходов на услуги адвокатов.

В июле 2018 года обвиняемые в избиении DJ Smash получили по два года колонии. Позднее им добавили ещё два месяца.

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