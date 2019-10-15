Володин посоветовал президенту Грузии извиниться перед Россией

Короткая ссылка
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили должна принести извинения России и российскому народу, после чего можно будет обсуждать восстановление отношений между двумя странами.
Володин посоветовал президенту Грузии извиниться перед Россией
  • © duma.gov.ru

Как передаёт РИА Новости, Володин встретился с председателем Совета кантонов Федерального Собрания Швейцарии Жаном-Рене Фурнье.

«Конечно, президенту Грузии правильно было бы как можно быстрее принести извинения. Сильный человек всегда так поступит — если он совершил ошибку или сделал опрометчивый шаг, что-то сказал на эмоциях», — заявил спикер Госдумы в ходе встречи.

Также он заявил, что российская сторона считает неправильным восстановление авиасообщения между двумя странами до того, пока со стороны Грузии не будут сделаны встречные шаги.

8 июля вступил в силу указ президента России Владимира Путина, который временно запретил авиасообщение с Грузией

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить