Володин посоветовал президенту Грузии извиниться перед Россией

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили должна принести извинения России и российскому народу, после чего можно будет обсуждать восстановление отношений между двумя странами.

Как передаёт РИА Новости, Володин встретился с председателем Совета кантонов Федерального Собрания Швейцарии Жаном-Рене Фурнье.

«Конечно, президенту Грузии правильно было бы как можно быстрее принести извинения. Сильный человек всегда так поступит — если он совершил ошибку или сделал опрометчивый шаг, что-то сказал на эмоциях», — заявил спикер Госдумы в ходе встречи.

Также он заявил, что российская сторона считает неправильным восстановление авиасообщения между двумя странами до того, пока со стороны Грузии не будут сделаны встречные шаги.

8 июля вступил в силу указ президента России Владимира Путина, который временно запретил авиасообщение с Грузией.