Путин подписал указ о представителях Минсельхоза за рубежом
- РИА Новости
Соответствующий указ «О представителях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации за рубежом» опубликован на официальном портале правовой информации.
«Разрешить начиная с 2020 года Министерству сельского хозяйства РФ иметь своих представителей в 50 иностранных государствах», — указано в тексте.
Отмечается, что представители Минсельхоза будут отправляться в иностранные государства по согласованию с Министерством иностранных дел.
3 октября в Минсельхозе сообщили, что ведомство не видит причин для резкого роста цен на основные продукты питания в России.