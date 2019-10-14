Путин подписал указ о представителях Минсельхоза за рубежом

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий Министерству сельского хозяйства иметь своих представителей за рубежом.

Соответствующий указ «О представителях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации за рубежом» опубликован на официальном портале правовой информации.

«Разрешить начиная с 2020 года Министерству сельского хозяйства РФ иметь своих представителей в 50 иностранных государствах», — указано в тексте.

Отмечается, что представители Минсельхоза будут отправляться в иностранные государства по согласованию с Министерством иностранных дел.

3 октября в Минсельхозе сообщили, что ведомство не видит причин для резкого роста цен на основные продукты питания в России.