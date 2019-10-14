Путин подписал указ о представителях Минсельхоза за рубежом

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Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий Министерству сельского хозяйства иметь своих представителей за рубежом.
Путин подписал указ о представителях Минсельхоза за рубежом
  • РИА Новости

Соответствующий указ «О представителях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации за рубежом» опубликован на официальном портале правовой информации.

«Разрешить начиная с 2020 года Министерству сельского хозяйства РФ иметь своих представителей в 50 иностранных государствах», — указано в тексте.

Отмечается, что представители Минсельхоза будут отправляться в иностранные государства по согласованию с Министерством иностранных дел.

3 октября в Минсельхозе сообщили, что ведомство не видит причин для резкого роста цен на основные продукты питания в России.

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