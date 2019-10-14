СМИ: Сезон гриппа и ОРВИ в России начался на две недели раньше

Сезон гриппа и ОРВИ в России начался на две недели раньше по сравнению с прошлым годом, сообщает газета «Известия».

Индикатором старта сезона простуд считается момент, когда продажи соответствующих препаратов начинают существенно расти к уровню предыдущей недели. По данным DSM Group, в этом году он отмечен на 35-й неделе года, то есть с 26 августа по 1 сентября.

В указанный период спрос на средства от вирусов вырос на 44% относительно предыдущих семи дней, от простуды — на 38%. Иммуномодуляторов стали приобретать больше на 21%, препаратов для лечения горла и капель от насморка — на 20%.

По оценке аналитиков, в 2017 и 2018 годах сезон простуд начинался на 37-й неделе, то есть в середине октября.

В Роспотребнадзоре начали еженедельный мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ 1 сентября. В середине месяца незначительные превышения эпидемиологического порога отмечены в Башкирии и Смоленске, заявили в ведомстве. Там также отметили, что с сентября проходит кампания по вакцинации против гриппа.

В Минздраве сообщили, что в 2019 году закуплено более 60 млн доз вакцин от гриппа. В прошлый эпидемиологический сезон было привито около 70,9 млн человек.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала о важности вакцинации.