На Северном Кавказе три тысячи военных подняли по учебной тревоге

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Более 3 тыс. военных 58-й армии Южного военного округа в Дагестане и Северной Осетии были подняты по тревоге для проведения масштабного учения. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.
На Северном Кавказе три тысячи военных подняли по учебной тревоге
  • РИА Новости

«Военнослужащие совершили марши в районы сосредоточения на общевойсковых полигонах Дальний и Тарское, после чего займут исходные районы для выполнения вводных задач», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в ходе марша командиры подразделений провели тренировки по отражению нападений диверсионно-разведывательных групп, ударов авиации условного противника, ориентированию на незнакомой местности и организации всестороннего обеспечения марша.

В пресс-службе сообщили, что на полигоне военнослужащим предстоит совершенствовать навыки ведения общевойскового боя с выполнением упражнений учебных стрельб из всех видов штатного вооружения.

В манёврах задействуют около 700 единиц военной и специальной техники, в том числе беспилотную и армейскую авиацию из состава 4-й армии ВВС и ПВО, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», танки Т-90А, БМП-3, бронеавтомобили «Тигр», комплексы радиоэлектронной борьбы и разведки.

В августе «ПолитЭксперт» сообщал, что военные России и Монголии провели тренировку в рамках манёвров «Селенга-2019».

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