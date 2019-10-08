На Камчатке завершились учения морской пехоты

На Камчатке завершились учения бригад морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

«В соответствии с планом боевой подготовки на Камчатке проведено двухстороннее бригадное тактическое учение с привлечением Приморского и Камчатского соединений морской пехоты, авиации и кораблей Тихоокеанского флота», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что учения проходили на двух полигонах полуострова с 30 сентября. Эти манёвры стали заключительным этапом межвидовой подготовки войск Тихоокеанского флота перед контрольной проверкой за летний период обучения.

В ТОФ сообщили, что к учениям на различных этапах привлекалось более 4 тыс. военнослужащих, свыше 500 единиц техники, 15 самолётов и вертолётов, а также боевые корабли и беспилотные летательные аппараты.

В ходе практических действий морские пехотинцы предотвратили высадку морского десанта на побережье Тихого океана, а военные из Приморья отработали десантирование из самолётов Ан-26, захват и удержание аэродрома условного противника.

В ходе манёвров были отработаны три этапа боевой стрельбы. Реактивные самоходные системы залпового огня «Град», танки Т-80БВ, самоходные гаубицы «Гвоздика» и «Нона» применялись для подавления целей в прибрежной акватории и на побережье. Также в ходе учений применялась морская авиация: экипажи истребителей МиГ-31 отрабатывали пилотирование на малых и средних высотах в зонах высадки морского и воздушного десанта.

«Впервые для выполнения практических задач в условиях Камчатки на учении были применены транспортно-десантные вертолёты Ка-29, которые также впервые в этом регионе нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами по целям на побережье Тихого океана. Для объективного контроля за действиями сил широко применялись беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и «Форпост», — говорится в сообщении.

Координация действий осуществлялась с наземных командных пунктов и пункта управления корабля измерительного комплекса «Маршал Крылов».

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что на полигонах и в учебно-тренировочных центрах Южного военного округа началась итоговая проверка за учебный год, в которой примут участие около 300 соединений и воинских частей.