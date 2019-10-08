Спецназовцы Пакистана освободили условных заложников на учениях «Дружба-2019»

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В Краснодарском крае в ходе совместных с Россией учений «Дружба-2019» группа спецназа Пакистана освободила условных заложников. Об этом сообщила пресс-службы Южного военного округа.

«Подразделение специального назначения Вооруженных сил Исламской Республики Пакистан в ходе совместного учения со спецназом Минобороны России «Дружба-2019» освободили заложников, попавших в плен к условным террористам», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что военнослужащие после получения сообщения об условном захвате заложников провели разведку, после чего взяли штурмом и полностью зачистили здание, где удерживались «пленники», которых эвакуировали в безопасное место.

Как уточняется, в этом эпизоде учений приняли участие около 50 спецназовцев из Пакистана.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что на полигонах и в учебно-тренировочных центрах Южного военного округа началась итоговая проверка за учебный год, в которой примут участие около 300 соединений и воинских частей.

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