В Томске из школы эвакуировали 425 человек из-за короткого замыкания

Из школы №47 в Томске были эвакуированы 425 человек после того, как в подвале учебного заведения произошло короткое замыкание. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

«Сообщение поступило в 06:21 (мск). Прибытие первого подразделения — в 06:27 (мск). В подвальном помещении в электрощитовой короткое замыкание без последующего горения, было слабое задымление», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что последствия замыкания были ликвидированы до прибытия спецслужб.

В начале сентября ИА «Удмуртия» сообщало, что все школы Удмуртии прошли проверку инспекторов регионального ГУ МЧС России по антитеррористической безопасности.