В Томске из школы эвакуировали 425 человек из-за короткого замыкания
- РИА Новости
«Сообщение поступило в 06:21 (мск). Прибытие первого подразделения — в 06:27 (мск). В подвальном помещении в электрощитовой короткое замыкание без последующего горения, было слабое задымление», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что последствия замыкания были ликвидированы до прибытия спецслужб.
В начале сентября ИА «Удмуртия» сообщало, что все школы Удмуртии прошли проверку инспекторов регионального ГУ МЧС России по антитеррористической безопасности.