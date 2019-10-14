В Томске из школы эвакуировали 425 человек из-за короткого замыкания

Короткая ссылка
Из школы №47 в Томске были эвакуированы 425 человек после того, как в подвале учебного заведения произошло короткое замыкание. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
В Томске из школы эвакуировали 425 человек из-за короткого замыкания
  • РИА Новости

«Сообщение поступило в 06:21 (мск). Прибытие первого подразделения — в 06:27 (мск). В подвальном помещении в электрощитовой короткое замыкание без последующего горения, было слабое задымление», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что последствия замыкания были ликвидированы до прибытия спецслужб.

В начале сентября ИА «Удмуртия» сообщало, что все школы Удмуртии прошли проверку инспекторов регионального ГУ МЧС России по антитеррористической безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить