Все школы Удмуртии прошли проверку инспекторов МЧС по антитеррористической безопасности

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Все школы Удмуртии прошли проверку инспекторов регионального ГУ МЧС России по антитеррористической безопасности.
Все школы Удмуртии прошли проверку инспекторов МЧС по антитеррористической безопасности
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на начальника ведомства Петра Фомина.

«Основные показатели для нас — это наличие пожарной сигнализации и оповещения, качественно оборудованные пути эвакуации и проведение тренировок в школах», — заявил Фомин на аппаратном совещании при главе республики.

Он также напомнил главам городов и районов о необходимости постоянно проверять работу оборудования.

Ранее телеканал «360» сообщал, что во всех образовательных учреждениях Московской области начался месячник безопасности.

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