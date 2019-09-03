Все школы Удмуртии прошли проверку инспекторов МЧС по антитеррористической безопасности

Все школы Удмуртии прошли проверку инспекторов регионального ГУ МЧС России по антитеррористической безопасности.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на начальника ведомства Петра Фомина.

«Основные показатели для нас — это наличие пожарной сигнализации и оповещения, качественно оборудованные пути эвакуации и проведение тренировок в школах», — заявил Фомин на аппаратном совещании при главе республики.

Он также напомнил главам городов и районов о необходимости постоянно проверять работу оборудования.

Ранее телеканал «360» сообщал, что во всех образовательных учреждениях Московской области начался месячник безопасности.